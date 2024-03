Juric confessa: «Errori arbitrali? Dovremmo accettarli, ma è difficile». Poi cita Lazio Milan

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato dei tanti errori arbitrali dell’ultimo periodo: l’ex Verona cita anche Lazio-Milan

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita della gara tra Torino e Fiorentina, terminata 0-0, Ivan Juric ha parlato così del tema legato agli errori arbitrali. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Anche in Lazio-Milan ci sono state tante polemiche per le decisioni arbitrali, anche gli arbitri fanno qualche errore, noi in teoria dovremmo accettarli. In teoria… Ma non è facile. Davvero non è facile».