Julio Baptista ammette sul Lazio Roma: «Ricordo la gente in delirio. A Roma sono pazzi… in senso buono. Ma la rete nel derby…»

20 minuti ago

Lazio Roma
Lazio Roma

Julio Baptista parla del suo Lazio Roma: «Ricordo la gente in delirio. A Roma sono pazzi… in senso buono». Le parole

Julio Baptista è ricordato come il protagonista di alcune delle giocate più spettacolari della Serie A, in particolare per le sue celebri rovesciate e per il gol decisivo nel derby di Roma. Oggi, però, “La Bestia” ha intrapreso un nuovo percorso a Madrid, dove si sta formando per diventare allenatore, dimostrando la volontà di restare legato al calcio anche fuori dal campo.

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante brasiliano ha raccontato anche il lato meno luminoso della sua esperienza nella Capitale: le difficoltà di ambientamento e le critiche spesso eccessive ricevute durante la sua permanenza. Con sincerità, Baptista ha aperto il suo cuore, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulle sfide che hanno accompagnato i suoi anni in Italia.

PAROLE «Fu pazzesco. Cross di Totti, incornata mia e gol. Vincemmo così. Ricordo la gente in delirio. A Roma sono pazzi… in senso buono. Ma la rete nel derby per me vale quella segnata al Camp Nou contro il Barcellona. Anche lì, fui decisivo».

