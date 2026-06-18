Romagnoli Al Sadd, mancano alcuni dettagli per la conclusione dell’operazione. Cosa filtra

Romagnoli Al Sadd, mancano alcuni dettagli da definire per la conclusione dell’operazione del difensore ormai in uscita dalla Lazio

Calciomercato Lazio: la sessione estiva dei biancocelesti entra ufficialmente in una fase di profondo rinnovamento strutturale. La dirigenza biancoceleste è infatti al lavoro per sfoltire la rosa e monetizzare da alcune eccellenze strutturali dell’organico. Sono due, in particolare, le partenze ormai pianificate e destinate a concretizzarsi a stretto giro di posta, pronte a finanziare i successivi colpi in entrata.

Ultimissime Lazio LIVE: si attende l’ufficialità di Provedel all’Inter, Lotito vicino all’acquisto della Reggina

Romagnoli all’Al Sadd e l’addio di Provedel: la Lazio saluta due big

Se per il portiere Ivan Provedel il destino sembra ormai segnato in direzione Inter per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, il vero scossone riguarda il reparto arretrato. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, anche Alessio Romagnoli è ormai a un passo dall’addio definitivo alla capitale. Il difensore centrale ha infatti accettato la ricca proposta degli arabi dell’Al Sadd, una destinazione solo rimandata dopo i sondaggi e i due tentativi andati a vuoto nella scorsa sessione di gennaio.

Le cifre e il milione di bonus per sbloccare Romagnoli all’Al Sadd

Nonostante il sì del calciatore, l’operazione non è ancora conclusa in ogni suo dettaglio. Per ufficializzare il trasferimento di Romagnoli all’Al Sadd, la società qatariota deve limare gli ultimi dettagli economici con il presidente Claudio Lotito. Secondo il quotidiano romano, al momento balla circa 1 milione di euro legato ai bonus, una somma da sommare alla parte fissa che i due club hanno già sostanzialmente concordato.

Nuovi contatti per Romagnoli all’Al Sadd: il giocatore spinge per partire

Le prossime ore si preannunciano decisive per la fumata bianca. I contatti tra gli intermediari e il direttore sportivo Angelo Fabiani saranno fitti per colmare l’ultimo barlume di distanza. Alessio Romagnoli sta spingendo con forza per accelerare i tempi della partenza, ma la Lazio non farà sconti e intende dare il via libera definitivo soltanto alle proprie condizioni economiche.