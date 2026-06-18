La Lazio dovrà fare i conti con la concorrenza per Martínez! Ecco cosa trapela

Arnau Martínez nel mirino della Lazio già da tempo! Due compagini si inseriscono nella corsa per il classe 2003. Ecco di chi si tratta

Il calciomercato della Lazio si prepara a vivere una profonda rivoluzione nel reparto arretrato. Le grandi manovre in casa biancoceleste sono dettate da necessità stringenti: con la valigia in mano per Alessio Romagnoli e una situazione di forte incertezza legata al futuro di Mario Gila, il club capitolino si trova obbligato a ridisegnare la propria linea difensiva. In cima alla lista dei desideri della dirigenza c’è un profilo internazionale di grande prospettiva, individuato nel campionato spagnolo.

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Crollo Girona e prezzo quasi dimezzato per Martinez

Il nome caldo per la retroguardia è quello di Arnau Martinez, talentuoso difensore di proprietà del Girona. La clamorosa retrocessione in Segunda Division del club catalano ha completamente stravolto gli scenari di mercato, trasformando il giocatore in una vera e propria occasione a saldo. Il verdetto del campo ha attivato una clausola contrattuale che ha fatto crollare il prezzo del cartellino: la valutazione del difensore è infatti scesa repentinamente da 14 milioni a soli 8 milioni di euro.

Il piano di Lotito per Martinez e lo scoglio del mercato a saldo zero

Il Direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito stanno seguendo l’evoluzione della situazione con estrema attenzione e hanno già avviato i primi sondaggi per limare ulteriormente i costi dell’operazione. C’è però un vincolo strutturale che rallenta l’affondo decisivo per Arnau Martinez. La Lazio deve infatti fare i conti con la rigida regola del mercato a saldo zero: prima di poter accogliere il nuovo rinforzo e depositare il contratto, la società romana avrà l’assoluta necessità di formalizzare un’uscita di pari valore economico.

La Liga chiama Martinez, ma i biancocelesti restano in corsa

Oltre ai paletti finanziari interni, riporta Il Corriere dello Sport, i capitolini devono guardarsi da una concorrenza agguerrita che rischia di complicare i piani. Le prestazioni del giovane difensore non sono passate inosservate nemmeno in patria, dove due club di prima fascia come Real Sociedad e Betis si sono già mossi per provare a trattare il calciatore. La Lazio non ha intenzione di mollare la presa, ma per battere le pretendenti spagnole e regalarsi il post Alessio Romagnoli dovrà accelerare le cessioni e sbloccare al più presto l’indice di liquidità.