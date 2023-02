Jugovic: «Lazio in Champions? Mi auguro di si e vi dico perchè»

Jugovic, l’ex calciatore della Lazio analizza la situazione dei biancocelesti ed esprime il suo parere sulla lotta Champions

Nel consueto match program della Lazio alla vigilia della partita contro la Sampdoria, ha parlato l’ex biancoceleste Jugovic, il quale rilascia queste parole riguardo la lotta Champions che vede protagonista la squadra di Sarri

PAROLE – Spero di si, come mi auguro che il mister possa conquistare un trofeo importante alla guida della Lazio, come fatto con Chelsea e Juventus. I biancocelesti giocano bene e hanno tanti calciatori di qualità. Milinkovic è un giocatore incredibile, il mio preferito però è Immobile: mi sono sempre piaciuti gli attaccanti bravi ad attaccare lo spazio in profondità come sa fare Ciro