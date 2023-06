Jorginho-Lazio, parla l’agente: «Non c’è nessuna trattativa con il club»

Jorginho, ai microfoni di Tv play è intervenuto il manager dell’ex Napoli e Verona facendo chiarezza sul futuro del suo assistito

La sessione estiva di calciomercato sta per entrare nel vivo, e la Lazio sta lavorando per rinforzare il centrocampo di Sarri. Tra i nomi accostati al club c’è anche quello di Jorginho che il comandante conosce molto bene avendo allenato a Napoli, ma il manager del calciatore ai microfoni di Tvplay fa chiarezza a riguardo

NESSUNA TRATTATIVA – Sta molto bene all’Arsenal, nella nostra testa ci sono solo i Gunners. Non ci sono trattative con la Lazio. Non so neanche se abbiano soldi a sufficienza per pagare Jorginho, ma non è questo l’argomento principale