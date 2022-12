Jony: «Sono ancora un po' lento, ma negli ultimi due anni...»

Jony, ormai ex giocatore biancoceleste, ha parlato della sua condizione fisica e dei suoi continui infortuni. Le parole

Jony è tornato in Spagna per rilanciarsi, ma la il suo percorso è minato dai continui infortuni. Ieri, alla vigilia della gara contro l’Oviedo, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla difficoltà degli ultimi tempi:

MOTIVAZIONE – «Conoscete tutti il mio rapporto con Abelardo. Mi ha fatto venire la strizza per svegliarmi e io ho recepito il suo messaggio. Per me era difficile perché ero sempre a disagio. A livello emotivo mi era difficile capire che non potevo stare bene. Ho preso le sue parole come la spinta di cui avevo bisogno per rimanere motivato, mi ha fatto capire che la squadra ha bisogno di tutti e anche di un giocatore veterano come me. Dovevo guarire il prima possibile».

INFORTUNI – «Ci sono alcuni movimenti in cui sono ancora un po’ lento a causa dell’inattività degli ultimi due anni. Se c’è una cosa per cui sono sempre stata conosciuto è la fiducia in me stesso. Farò del mio meglio per guarire il prima possibile».