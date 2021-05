Jony, addio Osasuna: «Ho dato tutto, peccato per gli infortuni»

Si conclude l’esperienza di Jony all’Osasuna. Il calciatore farà ritorno alla Lazio, intanto saluta il club spagnolo

Jony tornerà con ogni probabilità alla Lazio dopo la parentesi all’Osasuna. Il centrocampista, al termine della stagione, ha voluto salutare l’ambiente e i tifosi su Instagram.

Queste le sue parole: «Per me è stato un anno complicato, gli infortuni non mi hanno permesso di mettermi in mostra. Ringrazio tutti per il trattamento ricevuto, in particolare i tifosi che sono parte essenziale di questo club. Mi dispiace non aver potuto vedervi sugli spalti».