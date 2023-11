Jessica e Immobile, simpatico siparietto tra i due coniugi su Instagram che fa sorridere i tifosi

Jessica e Immobile, i coniugi Immobile rendono noto sui social un simpatico siparietto familiare che ha fatto sorridere i follower

La partita con la Salernitana di sabato è alle porte, e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e uno dei protagonisti del rientro dopo la sosta sarà anche Immobile. Il bomber biancoceleste approfittando di qualche ora di relax, si è dedicato anche alla famiglia e non è mancato un simpatico siparietto social che ha fatto divertire i follower su Instagram.

I coniugi Immobile erano alle prese con un regalo per il piccolo Mattia ossia una Playstation 5, e l’attaccante biancoceleste si è trasformato per un attimo in difensore visto che ha stretto a se con tutte le sue forze i suoi videogiochi, che la moglie simpaticamente voleva gettare nella pattumiera. Immobile a riguardo a replicato cosi alla sua Jessica

PAROLE – Butta le tue cose nell’immondizia, stai ferma