Jessica e l’amore per Ciro: «Non ho mai avuto dubbi che vincessi tu»

Jessica Immobile, con un post sul proprio profilo Instagram, ha lanciato un altro messaggio d’amore per Ciro nel giorno della Scarpa d’Oro

Una giornata indimenticabile per tutti i tifosi della Lazio, ma soprattutto per la famiglia Immobile. Nel giorno in cui Ciro viene premiato con la meritatissima Scarpa d’Oro, la bella Jessica è stata sempre al suo fianco, come in tutta la sua carriera. Con un post sul proprio profilo Instagram, la signora Immobile ha voluto lanciare un altro messaggio d’amore a suo marito, ripercorrendo tutte le emozioni che hanno portato alla vittoria di questo grandissimo premio.

«“E se accadesse? Se riuscissi a vincere la Scarpa d’Oro?” Quante volte te l’ho chiesto, sottovoce, quasi per paura che dirlo ad alta voce avrebbe potuto portarla via. E tu che forse per paura potesse non accadere non mi hai mai risposto. Non ci hai mai pensato. Invece no! Hai lottato per averla, l’hai desiderata, l’hai cercata, l’hai voluta e l’hai presa.

Non avevo dubbi, non li ho mai avuti, anche quando hai pensato che non sarebbe arrivata. Il 2020 è stato un anno difficile, strano, per tutti.

I sogni diventano realtà quando si lavora e si vive per realizzarli. Hai rinunciato a tanto, hai lavorato sodo, allenandoti, studiando e concentrandoti. La tua caparbietà e l’impegno ti hanno premiato.

Fare il calciatore è un sogno, ma è anche impegno, dedizione, diventare un campione è il coronamento, ma all base c’è la tua umiltà, il senso di famiglia, la normalità, non sei un divo, sei un uomo. Il mio uomo.

Ci saranno sempre persone che proveranno a oscurarti la tua giornata di sole, ma oggi non permetterlo. Goditi questo momento, perché è il TUO momento.

36 volte TU, 36 volte Ciro, 36 volte Ciro Immobile. E ogni volta gioisco con e per te.

Sempre al tuo fianco mi troverai.

A te

A noi

A chi ci vuole bene

Ti amo».