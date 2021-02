Jenas: «Lazio? Una squadra da Europa League che gioca la Champions»

Durissime le parole dell’ex centrocampista inglese Jermaine Jenas nei confronti della Lazio di Simone Inzaghi in Champions League

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Bayern Monaco, Jermaine Jenas, ex centrocampista di Newcastle e Tottenham, ha commentato in maniera durissima la prestazione biancoceleste.

«Secondo me la Lazio non è altro che una squadra da Europa League che gioca nella fase a eliminazione della Champions League.» Queste le velenose parole dell’ex calciatore di Premier League.