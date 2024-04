Jankto contro Abodi: «Ci sono cose che la vecchia generazione non capisce»

Jankto, l’ex Samp si scaglia contro il ministro dello Sport riguardo il coming out fatto dal calciatore in passato

Ai microfoni di Equipe ha parlato Jankto il quale ha analizzato le parole di Abodi riguardo il suo coming out e replica duramente alle parole del ministro

PAROLE – Le generazioni più anziane non hanno ancora capito certe cose (Abodi ha 64 anni, ndr). Ovviamente non ero d’accordo, soprattutto perché non sono uno che si mette in mostra. Due settimane dopo è venuto a Cagliari e ha voluto vedermi per chiarire le cose, ho apprezzato l’approccio