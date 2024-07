James Rodriguez alla Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Cristian Ledesma sul possibile arrivo del colombiano

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, Cristian Ledesma ha parlato di James Rodriguez, obiettivo del calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Credo che James Rodriguez, nell’ultima Copa America, ha dimostrato a tutti di stare ancora bene. Parliamo un calciatore che ha grandissima qualità e può fare la differenza. Se è una suggestione o meno non lo so, ma parliamo di un calciatore di livello internazionale, che potrebbe far fare alla Lazio il salto di qualità. Sono partiti giocatori importanti, ma si deve andare avanti. Se sarà una Lazio con poca qualità non lo vedremo tra tanto, ma sarà evidente da subito. Dobbiamo vedere che impatto avranno i calciatori che sono stati acquistati e che qualità porteranno. Anche questo è un compito di Baroni, che dovrà valutare le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione e metterli in campo nel migliore dei modi».

