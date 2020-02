La Jamaica chiama Morrison: possibile esordio contro la Catalogna

La Jamaica chiama Morrison: possibile esordio in Nazionale a 27 anni.

Continua a regalare nuovi capitoli la storia di Ravel Morrison. Dopo l’addio allo Sheffield United nel mercato invernale per accasarsi al Middlesbrough: l’ex Lazio ha ricevuto la chiamata della Nazionale. Come rivelato da Gianluca Di Marzio sul proprio account Twitter, a contattarlo però, non è stata la ‘sua’ Selezione, l’Inghilterra, ma la Jamaica, di cui è cittadino dal 2018.

Ecco quindi che, all’età di 27 anni, Ravel potrebbe fare il suo esordio in Nazionale, nell’amichevole contro la Catalogna. Storia del declino di un talento mai sbocciato, per causa, a detta di Sir Alex Ferguson, dei suoi «continui problemi fuori dal campo», legali e comportamentali.