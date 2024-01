Jacobelli su Lazio-Roma: «Mi aspetto una partita equilibrata. Su Huijsen dico questo». Le parole del giornalista sul derby

Lazio e Roma si giocano alle 18 l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato così il match dell’Olimpico a TMW Radio. Le sue parole.

PAROLE– «Mi aspetto una partita equilibrata come abbiamo visto spesso nel derby capitolino, specialmente negli ultimi anni. In casa Roma mi aspetto Huijsen dall’inizio e il ragazzo si è presentato benissimo fin da subito, con una disinvoltura veramente sorprendente e credo che questo affare può essere ottimo sia per la Roma che per la Juventus ».