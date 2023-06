Jacobelli, il giornalista analizza la stagione della Lazio che si è conclusa sabato ed esprime il suo parere riguardo l’addio di Tare

PAROLE – Merita 9, perché in campionato è andata al di là delle più rosee aspettative. In pochi avrebbero puntato sui biancocelesti a inizio stagione. Ora serve un attaccante da affiancare a Immobile, che rimane il simbolo di questa Lazio ma che è mancato spesso quest’anno. Per essere competitiva su tutti i fronti servirà un mercato di grande rafforzamento

TARE – Dopo 18 anni ci poteva stare. Non credo mancheranno alternative per lui