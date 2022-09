Italia, Zola: «Servono alternative a Immobile, non può esserci solo lui»

Gianfranco Zola ha analizzato il momento dell’Italia, soffermandosi sulla soluzioni in attacco a disposizione di Mancini

Per le colonne de Il Messaggero, Gianfranco Zola ha analizzato i problemi della Nazionale, soffermandosi sulla questione legata all’attacco:

«Non andremo in Qatar anche per questa ragione ed è chiaro che non risolvi il problema in pochi mesi. Il nostro campionato dovrebbe offrire maggiori alternative. Non puoi avere Immobile e basta. Al contrario l’Inghilterra ha un’abbondanza di punte invidiabile. Spero che l’esperienza della Premier League aiuti a crescere Scamacca. Raspadori ha mostrato cose interessanti. Zaniolo non è stato convocato, ma ha talento e mezzi fisici straordinari».