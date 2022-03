Italia, Zola: «Immobile non dà il meglio nello stretto, non era la sua partita con la Macedonia»

L’ex attaccante italiano Zola ha parlato della prestazione di Immobile contro la Macedonia del Nord

Gianfranco Zola, storico ex attaccante italiano, in una intervista a La Repubblica ha parlato di quanto fatto da Immobile contro la Macedonia del Nord e in generale con la maglia della Nazionale italiana.

IMMOBILE-MACEDONIA – «Non era la gara per Immobile, Ciro non dà il meglio negli spazi stretti. Ma chiediamoci come mai produciamo così pochi giocatori di qualità, forti nell’uno contro uno e imprevedibili negli spunti offensivi. Nel calcio moderno serve questo. Teniamoci le nostre caratteristiche e prendiamo i buoni esempi anche dall’estero. Se dall’Inter di Mourinho nel 2010 non vinciamo niente in Europa, una ragione c’è. Vanno rivoluzionati settori giovanili e academy. Serve coraggio. Troviamolo».

COSA È MANCATO – «La qualità offensiva. La perdita di Chiesa è stata pesante, dava strappi, imprevedibilità e forza. La poca incisività si è vista con i macedoni. Per batterli essere buoni palleggiatori non è bastato. Con le squadre chiuse in venti metri devi essere bravo nello stretto. Sento parlare di sfortuna. No, la buona sorte te la devi cercare».