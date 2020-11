Italia, vittoria convincente con la Polonia: eccellente Acerbi

Gara impeccabile di Acerbi con la nazionale italiana

L’Italia di Evani disputa una grande partita contro la Polonia a Reggio Emilia con una difesa inedita, ma con il solito sontuoso Francesco Acerbi, abile per tutta la partita a far sparire dal campo Robert Lewandowski e puntuale in ogni intervento, dominando negli anticipi e guidando da leader la retroguardia. Azzurri bravi ad andare in vantaggio già alla metà della prima frazione di gioco con un calcio di rigore di Jorginho guadagnato da Andrea Belotti, ma sciuponi nella ripresa, dove è spesso mancato lo spunto decisivo per chiudere la partita. Fino al minuto 83′, quando Insigne serve Berardi che col sinistro fa 2-0. Polacchi in dieci dal 76′, ma favoriti dalla mancata concessione di un calcio di rigore per gli Azzurri due minuti prima. A Sarajevo andrà in scena a metà settimana la sfida decisiva per vincere il gruppo in casa della Bosnia. Ci sarà ancora una volta Acerbi, autore questa sera di una performance eccellente.