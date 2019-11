Italia, vincere con la Bosnia per entrare nella storia

E’ tutto pronto per la sfida contro la Bosnia di Edin Dzeko: appuntamento a stasera

L’Italia di Mancini si prepara a sfidare la Bosnia di Edin Dzeko, campione ex Manchester City attualmente in forza alla Roma. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con un successo migliorerebbe anche la posizione della selezione del Bel Paese nel ranking.

IL RECORD – Da sottolineare anche il record di vittorie consecutive che l’Italia potrebbe infrangere. I ragazzi del Mancio hanno agguantato ben nove trionfi consecutivi, ora la doppia cifra non è un miraggio.