Italia verso la Turchia, spazio per Acerbi. Attacco tutto nuovo

L’Italia si prepara all’amichevole contro la Turchia. Spazio anche per Acerbi

L‘Italia sta lavorando per preparare l’amichevole contro la Turchia del 29 marzo. Una sfida tra deluse che non prenderanno parte al Mondiale in Qatar.

Prove di rinascita per gli azzurri con Mancini che ha già in mente l’undici da schierare. In avanti certo di un posto è Scamacca, l’Italia dovrà ripartire da lui in attacco. In difesa confermato Donnarumma e con lui ci sarà Chiellini. Poi spazio anche per il laziale Acerbi, De Sciglio e Biraghi sulle corsie. In mezzo Tonali, Cristante e Pessina. Davanti oltre all’ariete neroverde potrebbe esserci spazio per Zaniolo e Raspadori. Lo riporta il Corriere dello Sport.

