Italia-Ucraina, lo splendido gesto di Sansiro nei confronti dell’inno ucraino

Italia-Ucraina, in occasione della partita valevole per le qualificazioni ai prossimi europei ecco come gli italiani hanno accolto gli avversari

In occasione della sfida di questa sera contro l’Ucraina, decisiva per la qualificazione a Euro 2024, ad essere messo in risalto è stato il modo in cui Sansiro ha accolto l’inno ucraino. I tifosi italiani e i giocatori hanno applaudito l’inno della formazione avversaria, un bel gesto nei confronti di una nazione che vuole provare ad uscire dalla situazione drammatica causata dalla guerra.