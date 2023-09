Italia-Ucraina, le probabili formazioni: la decisione su Immobile e Zaccagni

Italia-Ucraina, a pochi giorni dalla delicata gara di Milano queste le probabili scelte di Spalletti: la decisione sui due biancocelesti

Martedi a Milano l’Italia deve archiviare in fretta il pari amaro di Macedonia e per farlo Spalletti si affida ai suoi uomini migliori. Per la sfida contro l’Ucraina infatti il tecnico di Certaldo potrebbe schierare la seguente formazione

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Zaniolo, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov