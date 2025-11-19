Italia U15, torna l’appuntamento con il ‘Torneo di Natale’: tre giovani biancocelesti si vestono d`azzurro! Ecco di chi si tratta

Nazionali
Italia U15, al via il Torneo di Natale: tre talenti della Lazio convocati in azzurro. Ecco i nomi dei biancocelesti protagonisti
Ritorna l’appuntamento con il Torneo di Natale 2025 della Nazionale Italiana Under 15, anticipato quest’anno al mese di novembre. Dal 21 al 23, al “Villaggio Azzurro” di Novarello, 88 giovani talenti classe 2011 provenienti da tutta Italia si sfideranno in un quadrangolare, dopo essere stati selezionati nei raduni territoriali. Un’occasione speciale per mettere in mostra le promesse del calcio azzurro e vivere tre giorni di sport e crescita.
NOTA CLUB – “Ritorna il consueto appuntamento per la Nazionale Italiana Under 15. Dal 21 al 23 Novembre va in scena il Torneo di Natale 2025, anticipato rispetto al consueto mese di Dicembre. Nella tre giorni al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello, saranno coinvolti 88 giocatori di squadre di Serie A e B classe 2011 provenienti da tutto lo Stivale. Giocatori scelti attentamente dopo i quattro raduni territoriali. Gli Azzurrini, che verranno suddivisi in quattro squadre da 22 calciatori ciascuna, si affronteranno in un quadrangolare.
Al Centro Sportivo di Formello squilla ancora il telefono, arriva l’ennesima chiamata. Questa volta sono tre i giocatori della Lazio ad essere convocati dal CT azzurro Enrico Battisti, rispondono presente il difensore Andrea Iacomino, Emiliano Interlandi e l’attaccante Nicolas Pellegrino.
Grande soddisfazione per le giovanissime aquile dell’Under 15 biancoceleste di Alessio Fazi che rientrano nei giocatori più forti d’Italia della categoria. Iacomino, Interlandi e Pellegrino sono pronti a volare anche in azzurro“.
