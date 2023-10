Italia, Spalletti accelera: c’è un nome a sorpresa per il futuro

Luciano Spalletti accelera: c’è un nome a sorpresa per il nuovo corso della sua Italia. Vuole convincere quel calciatore

Matias Soulé sta trovando continuità a Frosinone e l’inizio di stagione è importante tanto che la Juve starebbe pensando di rinnovargli il contratto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino ha il contratto in scadenza nel 2026 ma i bianconeri vogliono lavorare d’anticipo. Giuntoli e Manna sono a colloquio con il suo agente. Intanto Spalletti vuole provare a convincerlo a scegliere l’Italia come Nazionale, viste le origini della madre. Lui, dopo alcune convocazioni al fianco di Messi, Lautaro & Co. potrebbe pensarci.