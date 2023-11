Italia, Spalletti inserisce un altro convocato della Lazio a sorpresa per le due sfide: ecco chi è

Spalletti, il ct azzurro per il match contro Ucraina e Macedonia ha inserito nella lista un altro giocatore della Lazio: i dettagli

Ormai ci siamo, ancora pochi giorni e l’Italia di Spalletti dalla doppia sfida con Ucraina e Macedonia scoprirà in base al risultato, se la prossima estate potrà difendere in Germania il titolo di campione d’europa in carica. Il ct azzurro per questi due incontri delicatissimi ha diramato la sua lista, e in questi minuti ne ha inserito un altro di calciatore della Lazio, ossia Manuel Lazzari. A riportare la notizia è TMW