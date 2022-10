Italia, oggi il sorteggio del girone di qualificazione per Euro2024

Oggi ci sarà il sorteggio dei gironi di qualificazione per Euro2024: che rischi ci sono per l’Italia di Mancini

Oggi, alle ore 12 in quel di Francoforte, ci sarà il sorteggio dei gironi di qualificazione per Euro2024. Ma che rischi ci sono per l’Italia di Mancini?

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbero incontrare Inghilterra, Francia e Norvegia. Occhio anche alla Serbia, possibile sorpresa ai prosismi Mondiali.