Italia senza Ciro e senza gol. Haaland fa tripletta e 27/27 nel 2020!

Se l’Italia di Mancini ha le polveri bagnate e non riesce a infrangere il muro della Bosnia, con Immobile in panchina e pronto a giocare dal 1′ con l’Olanda, il prossimo avversario della Lazio Haaland fa già paura. Tripletta alla Romania con la sua Norvegia e 27 reti siglate nel 2020 in altrettante partite, numeri da record. 6 gol nelle ultime 4 presenze in nazionale, numeri da capogiro. Dal canto suo Acerbi ha fermato Lewandowski con gli azzurri e Sergej Milinkovic lo ha affrontato a battuto qualche giorno fa con la sua Serbia. Ma l’ex centravanti del Salisburgo, su cui si scatenerà un’asta di mercato – Guardiola lo vorrebbe al Man.City – sarà l’osservato speciale per Inzaghi nel debutto Champions del 20 ottobre.