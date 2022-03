Italia, Sconcerti: «Mancini resti, ora non servono martiri»

Il giornalista Sconcerti crede in Mancini per cominciare il nuovo corso della Nazionale

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato delle possibili dimissioni del c.t. Roberto Mancini dopo la disfatta Mondiale dell’Italia.

L’ANALISI – «La prima cosa da evitare adesso è il Grande Gesto di Mancini. Non servono martiri adesso, e nemmeno gentiluomini esasperati. Dico a Mancini che non è colpa sua. Che sarebbe un sacrificio inutile. Se vuole andarsene, vada, se qualcuno lo vuole cacciare, lo cacci. Ma il suo dovere è con la gente, un rapporto costruito in decine di partite senza sconfitte, di radicamento, perfino di tanta retorica, tutto ha sempre detto che non era per una notte, che è giusto andare avanti. La sua Italia è stato l’unico successo in mezzo a dodici anni di sconfitte e beffe terribili di tutto il nostro calcio. Non ricominciamo sempre da capo».

