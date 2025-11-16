 Italia Norvegia, le probabili formazioni della sfida di questa sera: ci sarà il biancoceleste Zaccagni? Le ultimissime
Connect with us

Nazionali News

Italia Norvegia, le probabili formazioni della sfida di questa sera: ci sarà il biancoceleste Zaccagni? Le ultimissime

Nazionali News

Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due allenatori per la partita valida per le qualificazioni al Mondiale

Hanno Detto Nazionali

Cabrini analizza: «Mi aspetto una gara tosta anche a San Siro. La Norvegia non è più la squadra modesta. Su Haaland...». Le parole

Nazionali News

Lazio, la sosta di campionato regala un sorriso a Sarri: due giocatori fondamentali pronti al rientro

Nazionali News

Zaccagni Italia, come ha giocato il capitano dei biancocelesti nella sfida contro la Moldova? L'analisi

Nazionali

Italia Norvegia, le probabili formazioni della sfida di questa sera: ci sarà il biancoceleste Zaccagni? Le ultimissime

Lazio news 24

Published

9 ore ago

on

By

Zaccagni
Lipsia (Germania) 24/06/2024 - Euro 2024 / Croazia-Italia / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Italia Norvegia, le probabili formazioni per il match di questa sera. Tutti gli occhi sono puntati su San Siro quelli dei tifosi della Lazio su Zaccagni…

La vittoria della Norvegia contro l’Estonia ha costretto l’Italia a passare dai playoff per qualificarsi al Mondiale, rendendo inutile il successo ottenuto dagli azzurri in Moldavia. L’ultimo incontro del Gruppo I vedrà la Nazionale affrontare Haaland e compagni a San Siro, in una sfida che avrà valore soprattutto sul piano psicologico, utile a rafforzare il morale in vista degli spareggi di marzo.

Per accedere direttamente alla fase finale, l’Italia dovrebbe imporsi con almeno nove reti di scarto, un risultato considerato irrealizzabile e già escluso dal ct Gattuso. La partita, dunque, non avrà un peso concreto sulla classifica, ma rappresenterà un’occasione per testare la squadra e consolidare l’affiatamento del gruppo.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 di domenica 16 novembre, quando a San Siro scenderanno in campo le probabili formazioni di Italia e Norvegia. Un appuntamento che, pur privo di posta in palio, sarà comunque importante per prepararsi al meglio alle decisive sfide di marzo.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct: Gennaro Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Ståle Solbakken

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.