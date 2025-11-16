Italia Norvegia, le probabili formazioni della sfida di questa sera: ci sarà il biancoceleste Zaccagni? Le ultimissime

Italia Norvegia, le probabili formazioni per il match di questa sera. Tutti gli occhi sono puntati su San Siro quelli dei tifosi della Lazio su Zaccagni…

La vittoria della Norvegia contro l’Estonia ha costretto l’Italia a passare dai playoff per qualificarsi al Mondiale, rendendo inutile il successo ottenuto dagli azzurri in Moldavia. L’ultimo incontro del Gruppo I vedrà la Nazionale affrontare Haaland e compagni a San Siro, in una sfida che avrà valore soprattutto sul piano psicologico, utile a rafforzare il morale in vista degli spareggi di marzo.

Per accedere direttamente alla fase finale, l’Italia dovrebbe imporsi con almeno nove reti di scarto, un risultato considerato irrealizzabile e già escluso dal ct Gattuso. La partita, dunque, non avrà un peso concreto sulla classifica, ma rappresenterà un’occasione per testare la squadra e consolidare l’affiatamento del gruppo.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 di domenica 16 novembre, quando a San Siro scenderanno in campo le probabili formazioni di Italia e Norvegia. Un appuntamento che, pur privo di posta in palio, sarà comunque importante per prepararsi al meglio alle decisive sfide di marzo.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct: Gennaro Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Ståle Solbakken

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

