Italia Moldavia: le pagelle de Il Messaggero: Lazzari duttile, Acerbi con personalità

Queste le pagelle de il Messaggero relativamente alle prestazioni dei biancocelesti Lazzari ed Acerbi.

L’Italia domina e vince nel match amichevole contro la Moldavia. Buona prova per Lazzari, Acerbi fa il suo. Ecco le loro pagelle nell’edizione odierna de Il Messaggero

LAZZARI – Spinge tanto, un quasi gol diventa un assist per El Shaarawy. Dimostro di poter giocare anche in una difesa a quattro. Certo, va testato contro avversari di livello superiore. Discorso che non vale solo per lui. VOTO 6,5

ACERBI – Testa alta e personalità. Una dormita nel primo temp quasi consente alla Moldavia di segnare addirittura il vantaggio. VOTO 6