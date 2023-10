Italia-Macedonia, i tifosi azzurri rispondono presenti per il match: il dato sulla vendita dei biglietti

Italia-Macedonia, a poche settimane dalla delicata sfida per l’accesso a Euro 2024, ecco il dato attuale relativo ai tagliandi

Restano solo due match, e l’Italia di Spalletti ha bisogno necessariamente di due successi per centrare la qualificazione ad Euro 2024 senza la paura degli spareggi, gli ennesimi. I tifosi azzurri per il match tra Italia-Macedonia hanno risposto presenti, e hanno già staccato i tagliandi per lo stadio Olimpico.

Il dato relativo ai biglietti attuale è di 20 mila tagliandi venduti