Italia Macedonia del Nord: con il 100% della capienza – UFFICIALE

Per la sfida tra Italia e Macedonia del Nord del 24 marzo, lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà al 100% della capienza

Una bella notizia in vista di Italia-Macedonia del Nord, match valevole per le qualificazioni a Qatar2022 in programma tra una settimana.

La Sottosegretaria Valentina Vezzali ha infatti firmato l’atto che concederà allo stadio Renzo Barbera di Palermo di essere pieno al 100% della capienza. Una spinta in più per gli azzurri di Mancini.