Italia-Lituania da record: con i baby fenomeni ritorna il sorriso

Italia-Lituania restituisce il sorriso alla truppa azzurra che si riscopre più vicina ai Mondiali grazie anche al passo falso della Svizzera

Ci voleva Italia-Lituania per riconciliare i nostri ragazzi con quel successo che mancava ormai da quattro partite consecutive. E soprattutto per riportare il giusto entusiasmo con il quale lasciarsi un mesetto appena per poi ritrovarsi in vista della Final Four di Nations League che tra Milano e Torino potrebbe regalarci un altro trofeo in questo indimenticabile 2021.

Una serata che oltretutto avvicina non poco la Nazionale ai Mondiali 2022 in Qatar grazie al comodo 5-0 sui baltici, ma soprattutto all’inciampo della Svizzera che non ha saputo andare oltre lo zero a zero contro l’Irlanda del Nord. Al netto delle gare in meno per i rossocrociati, il 12 novembre allo Stadio Olimpico avremo due risultati su tre a disposizione per centrare il primo posto nel girone.

