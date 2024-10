Italia-Israele, dove vedere il match di Nations League in tv e streaming

Italia-Israele, archiviato l’amaro pareggio gli azzurri lunedì sera a Udine sfideranno gli israeliani per il secondo match di Nations League

Dimenticare il Belgio e ripartire e magari chissà chiudere il discorso qualificazione per i quarti di finale, questo è l’obiettivo per l’Italia di Spalletti in vista della gara con Israele di lunedì sera. Il match vale il quarto turno di Nations League, e gli azzurri hanno già battuto la squadra israeliana nella sosta di settembre per 1-2, e la partita si disputerà alle 20.45, commentata da Rimedio e Daniele Adani su Rai 1, e visibile anche su Raiplay