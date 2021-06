Italia, Immobile sorride con Insigne e Verratti: «Si parte!» – FOTO

L’Italia è in partenza per Wembley: Ciro Immobile mostra i sorrisi degli Azzurri sull’aereo con una storia sui social

Siamo ormai alla vigilia di un’altra sfida importantissima della Nazionale. L’Italia, infatti, domani sera affronterà l’Austria negli ottavi di finale di Euro2020 allo stadio di Wembely. Gli Azzurri sono in partenza per Londra con grande gioia, come testimoniato anche da Ciro Immobile sui social.

«Si parte!» ha scritto il bomber della Lazio sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme ai suoi amici dei tempi del Pescara, ossia Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Il ct Roberto Mancini domani si affiderà a loro per tentare la scalata e approdare ai quarti.