Italia Galles, la Lazio sostiene i ‘suoi’ Immobile e Acerbi FOTO

Italia Galles, tra i protagonisti Acerbi e Immobile. Il difensore sarà titolare, non l’attaccante. La Lazio sostiene i biancocelesti

Appuntamento alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma per la terza e ultima gara del girone A tra Italia e Galles. Gli Azzurri sono già qualificati, ma se da primi o secondi lo deciderà la sfida contro i Dragoni. Basterà un pareggio per ottenere la prima posizione, con la sconfitta sarà invece secondo posto.

In campo per la Nazionale ci sarà Acerbi che sostituirà l’infortunato Chiellini, mentre in avanti spazio a Belotti con Immobile inizialmente in panchina. La Lazio intanto, tramite i suoi canali socia, sostiene i due biancocelesti.