Italia, ecco cosa ha in mente Spalletti per la sfida contro la Croazia: TUTTI i dettagli in vista della gara di Euro 2024

Spalletti, dopo essersi confrontato col presidente Gravina dopo la sconfitta contro la Spagna, ha strigliato i suoi: non ha visto in campo nulla di ciò su cui si era lavorare per i precedenti quattro giorni. Con la Croazia, il ct è orientato a confermare il modulo.

Con qualche cambiamento a livello di organico: Di Lorenzo dovrebbe lasciare il posto a Darmian, spiega La Gazzetta dello Sport. Fuori Jorginho, dentro Cristante al fianco di Barella. Ma non solo: nel caso in cui fosse pienamente recuperato, potrebbe scattare l’ora di Fagioli. Una terza via, infine, potrebbe essere quella di alzare Barella sulla trequarti, al posto di Frattesi, e affiancare Cristante a Fagioli in mediana. Per quanto riguarda l’attacco, invece, si è mosso meglio Retegui nello spezzone finale, tanto che lunedì potrebbe partire dal primo minuto, con Scamacca in panca.