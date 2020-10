Italia, con la Moldavia Mancini sperimenta: è una nazionale formato Sassuolo!

A Firenze andrà in scena un’Italia sperimentale contro la Moldavia.

In attesa di due test probanti di Nations League con Polonia e Olanda (ritorno della sfida disputata nell’ultima sosta), l’Italia di Mancini fa le prove a Firenze contro la Moldavia. Secondo la Gazzetta dello Sport il commissario tecnico della Nazionale farà diversi esperimenti nel match amichevole di questa sera alle ore 20.45. Dovrebbero giocare dal 1′ Berardi, Locatelli e Caputo, l’asse portante del Sassuolo. Immobile dovrebbe dunque essere risparmiato per le prossime gare ufficiali. Stesso discorso per Francesco Acerbi, che giocherà almeno una delle prossime due partite. Possibile poi che Mancini dia una chance a Manuel Lazzari a destra o dal 1′ o a gara in corso.