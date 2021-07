Immobile e Acerbi, l’omaggio della Lazio per il trionfo – FOTO

La Lazio ha voluto omaggiare il trionfo della Lazio a Euro 2020, vista anche la presenza di Immobile e Acerbi

La grande vittoria dell’Italia a Euro 2020 non è certo un qualcosa che può passare inosservato. Tra i tanti omaggi non può non esserci quello della Lazio, che si è voluta complimentare anche con i due laziali protagonisti con gli azzurri.

«It’s coming Rome. Congralutazioni a Ciro Immobile e Francesco Acerbi», questo il messaggio apparso su tutti i canali social, accompagnato da qualche scatto dei due giocatori biancocelesti.