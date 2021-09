Italia Bulgaria probabili formazioni: Immobile e Acerbi dal 1′

Questa sera l’Italia affronterà la Bulgaria per le qualificazioni a Qatar 2022: ecco le probabili scelte di Mancini

Oggi è il giorno di Italia Bulgaria. Finora quello dell’Italia nelle qualificazioni mondiali è stato un percorso netto: tre vittorie su tre, compresa l’andata in Bulgaria, dove decisero un rigore di Belotti e la rete di Locatelli. Gli azzurri per di più cercano il 35° risultato utile consecutivo per proseguire la storica striscia di risultati positivi sotto la gestione Mancini.

E tra i protagonisti al Franchi di Firenze ci saranno i due biancocelesti Immobile e Acerbi. L’unica novità rispetto al match di Wembley sarà proprio il difensore della Lazio, che nell’undici titolare dovrebbe prendere il posto di Chiellini. Ecco la probabile formazione completa:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.