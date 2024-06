Italia-Albania, designato l’arbitro della gara d’esordio degli azzurri

Italia-Albania, alla vigilia della partita d’esordio degli azzurri la Uefa ha reso noto colui che dirigerà la partita

Finalmente ci siamo, domani comincia l’Europeo per l’Italia, la quale affronterà in quel di Dortmund l’Albania di Sylvinho. Alla vigilia della partita, la Uefa ha designato l’arbitro della gara e sarà il tedesco Zwayer e ha diretto 229 partite in Bundesliga e 30 in Champions League, ma che ha anche attirato feroci critiche del pubblico tedesco. Critiche che però sperano i tifosi italiani, non si debbano ripetere domani