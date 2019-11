Italia, Acerbi titolare, scavalcato Romagnoli nelle gerarchie

Italia, il difensore biancoceleste verso una maglia da titolare nel prossimo match degli azzurri contro la Bosnia

Nella serata di domani l’Italia scenderà in campo contro la Bosnia nella prima delle due gare valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Il ct azzurro Mancini farà le sue scelte e se in avanti il ballottaggio tra Immobile e Belotti è in corso in difesa le idee dovrebbero essere abbastanza chiare.

Francesco Acerbi con molta probabilità infatti scenderà in campo da titolare. Il biancoceleste ha scavalcato Romagnoli nelle gerarchie e ora è pronto a prendersi il posto fisso in azzurro.

