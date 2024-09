Israele Italia, DOVE vedere il match in tv e in streaming di Nations League

Israele Italia, CONTINUA la Nations League: DOVE vedere il match in tv e in streaming. La partita sarà valevole per la seconda giornata

La vittoria per 3-1 contro la Francia ha permesso all’Italia di cominciare al meglio il proprio percorso in Nations League. Percorso che proseguirà domani lunedì 9 settembre alle ore 20.45 contro Israele alla Bozsik Arena di Budapest.

La squadra di Luciano Spalletti cerca la seconda vittoria consecutiva in questa competizione che consoliderebbe il primo posto nel girone. Il match si potrà seguire in diretta su Rai Uno ed in streaming su Rai Play.