Isola dei Famosi 2021, anche Gascoigne farà parte dei naufraghi? L’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, fra i concorrenti ci sarà anche Paul Gascoigne, pronto a volare in Honduras

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi? L’ex calciatore della Lazio, secondo le ultime indiscrezioni di Tv Blog, avrebbe accettato l’invito del più celebre e longevo adventure-reality-show del nostro piccolo schermo.

Oltre a lui, sicuri della partecipazione sarebbero anche Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca. L’inizio della nuova edizione è previsto per lunedì 8 marzo e andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, come avvenuto in questi mesi con il Grande Fratello Vip. Mentre i concorrenti si sfideranno in Honduras, a condurre il programma sarà Ilary Blasi, pronta per questa nuova sfida televisiva.