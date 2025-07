Isaksen, ultima possibilità: Sarri si aspetta questo da lui in vista della stagione ormai imminente. C’è Pedro pronto a insidiarlo

Un anno per la verità, un ritiro per convincere. Per Gustav Isaksen è arrivato il momento del definitivo salto di qualità. La stagione che sta per iniziare con la Lazio sarà un bivio fondamentale per la sua carriera in biancoceleste, con il tecnico Maurizio Sarri che si aspetta da lui quel cambio di passo che finora è mancato. Il talento c’è, ma la continuità è stata il suo più grande nemico.

L’esterno danese, infatti, deve guardarsi le spalle. La concorrenza interna è di altissimo livello, con un veterano come Pedro pronto a insidiare il suo posto da titolare sulla fascia destra. Per imporsi, Isaksen dovrà dimostrare di più, superando quell’incostanza che ne ha caratterizzato l’ultima annata. Come analizzato da Repubblica, la sua stagione 2024-2025 è stata un lampo abbagliante in un percorso troppo spesso opaco.

Tra gennaio e marzo, l’danese ha vissuto un vero e proprio exploit, viaggiando a una media voto impressionante di 7.2 e mostrando tutto il suo potenziale. Un periodo di grazia che, però, non ha avuto seguito, con diverse prove deludenti che hanno fatto scendere la sua media complessiva a un modesto 6.4. A pesare è anche il calo realizzativo: la sua media gol è passata dallo 0.25 della stagione precedente a un più magro 0.16.

Cosa serve per la svolta? Più “cattiveria”. Quella determinazione sotto porta e quella ferocia nell’uno contro uno che trasformano un buon giocatore in un campione. Mister Sarri non ha intenzione di aspettare. A partire da domani, con l’inizio del ritiro di Formello, si aspetta risposte immediate. Per Isaksen, non c’è più tempo da perdere: il futuro è adesso.