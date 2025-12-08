Isaksen Lazio, il tecnico biancoceleste Sarri rivela l’entità dell’infortunio del danese. Le condizioni

News
Isaksen Lazio, l’allenatore Maurizio Sarri ha fornito dettagli sull’entità dell’infortunio del giocatore danese. Ecco come sta
Dopo lo 0-0 contro il Bologna, Maurizio Sarri ha preso la parola in conferenza stampa per analizzare il momento della Lazio. L’allenatore biancoceleste, riconosciuto per il suo calcio propositivo e la lunga esperienza, ha toccato vari aspetti: dalle difficoltà di alcuni giocatori alle valutazioni in vista del mercato, fino alla crescita mentale del gruppo.
Un intervento ampio e dettagliato che restituisce l’immagine di una squadra in costruzione, chiamata a consolidare il proprio percorso e a trasformare le potenzialità in risultati concreti. Ecco le parole su Isaksen:
INFORTUNIO ISAKSEN – «Si tratta di un risentimento all’adduttore, speriamo non sia nulla di grave».
