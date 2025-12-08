 Isaksen Lazio, il tecnico biancoceleste Sarri rivela l'entità dell'infortunio del danese. Le condizioni
6 minuti ago

Isaksen
Isaksen

Isaksen Lazio, l’allenatore Maurizio Sarri ha fornito dettagli sull’entità dell’infortunio del giocatore danese. Ecco come sta

Dopo lo 0-0 contro il Bologna, Maurizio Sarri ha preso la parola in conferenza stampa per analizzare il momento della Lazio. L’allenatore biancoceleste, riconosciuto per il suo calcio propositivo e la lunga esperienza, ha toccato vari aspetti: dalle difficoltà di alcuni giocatori alle valutazioni in vista del mercato, fino alla crescita mentale del gruppo.

Un intervento ampio e dettagliato che restituisce l’immagine di una squadra in costruzione, chiamata a consolidare il proprio percorso e a trasformare le potenzialità in risultati concreti. Ecco le parole su Isaksen:

INFORTUNIO ISAKSEN – «Si tratta di un risentimento all’adduttore, speriamo non sia nulla di grave».

