Isaksen Lazio, svolta personale e professionale: dal ritiro con la Nazionale danese arriva l’annuncio sulla sua nuova vita! I dettagli

Isaksen Lazio: l’esterno racconta dal ritiro con la Danimarca i cambiamenti che stanno segnando la sua carriera e la vita privata

Gustav Isaksen è tornato a parlare del suo presente, approfittando del ritiro con la Nazionale danese per rilasciare un’intervista al portale Jyllands-Posten. L’esterno della Lazio ha raccontato il momento che sta vivendo, tra la sua esperienza in Italia e le sfide legate alla carriera.

Il classe 2001 non si è limitato al calcio, ma ha condiviso anche un aspetto personale importante: la fine della relazione con Olivia Holdt, calciatrice del Tottenham. Una notizia che segna un cambiamento significativo nella sua vita privata.

PAROLE – “Non ho una ragazza e né dei figli. Il tempo da solo è la cosa più difficile. Non posso tornare a casa dalla mia famiglia, dai miei fratelli o dagli amici”, ha spiegato Isaksen.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

