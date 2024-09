Isaksen Lazio, dopo il mercato la SVOLTA: Baroni si aspetta UNA COSA da lui. Il RETROSCENA

Isaksen Lazio, la svolta dopo le tante voci di mercato dell’ultima estate: ora Baroni si aspetta una cosa da lui

Come scrive Il Messaggero, Gustav Isaksen è rimasto in biancoceleste dopo essere stato per lungo tempo uno dei nomi in uscita sul calciomercato Lazio. Nella Capitale si fidano del giocatore danese e Baroni è un suo grande estimatore.

La fiducia è reciproca, come descritto in un’intervista di qualche giorno fa dallo stesso calciatore, da cui ora il tecnico si aspetta il definitivo salto di qualità. E non è un caso che il suo minutaggio fin qui stia andando sempre di più a salire.