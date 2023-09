Isaksen Lazio, non c’è fretta: Sarri sta battendo su questi due punti con lui a Formello. L’esterno in rampa di lancio

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sul percorso di Isaksen in queste prime settimane di Lazio.

Sarri può lavorare anche con lui durante la pausa e con l’esordio Champions all’orizzonte, il danese può stare tranquillo: ci sarà posto. Non solo gli impegni multipli, anche le condizioni di un Pedro sofferente giocano a favore di Isaksen. Felipe Anderson e Zaccagni non possono finire stremati, l’acquisto del danese è stato voluto per aggiungere un’ala effettiva. Sta crescendo all’ombra di Felipe, facendogli da vice. Non c’è assistente migliore per interpretare il ruolo come pretende Sarri. Non bisogna essere solo velocisti e bisogna partecipare alla fase difensiva. E’ su questi punti che Mau sta battendo per integrare Isaksen negli schemi.